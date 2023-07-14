Ракета-носитель Epsilon S, разрабатываемая Японским агентством аэрокосмических исследования (JAXA), взорвалась во время испытаний двигателя второй ступени. Инцидент произошел в пятницу, 14 июля. Трансляция испытаний велась на канале NVSlive в Youtube.
Взрыв произошел через одну минуту после начала испытаний двигателя. На место происшествия выехали пожарные расчеты.
По информации телеканала NHK, никто не пострадал.
JAXA проводит испытания данной ракеты-носителя с 2013 года. К настоящему моменту удалось совершить пять успешных запусков Epsilon, еще один закончился неудачей.
Epsilon S представляет собой трехступенчатую твердотопливную ракету, ее длина составляет 26 метров, диаметр 2,5 метра, грузоподъемность от 590 до 700 килограммов.
Epsilon S является новой модификацией с усовершенствованным обтекателем, она должна прийти на замену стандартной Epsilon. Предполагается, что это произойдет в 2024 году.
Ранее сообщалось, что США отправят на космическую орбиту легкую ракету-носитель Terran 1, которая на 85% состоит из компонентов, напечатанных на 3D-принтере. Компания-разработчик Relativity Space намеревалась провести эксперимент, насколько напечатанные на принтере конструкции способны выдерживать полетное давление.