https://static.news.ru/photo/d70e3c8c-ddd3-11e9-b5d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jordi Boixareu/Global Look Press

Гражданская гвардия Испании задержала девять сторонников независимости Каталонии, которые намеревались устроить «насильственные действия» с использованием взрывных устройств.

По словам источников в правоохранительных органах, радикально настроенные граждане связаны с так называемыми комитетами в защиту республики, борющимися за независимость автономии.

Они добавили, что полиция также намерена провести обыски в рамках спецоперации, передаёт El Periodico .

Ранее News.ru писал, что митинг у парламента Каталонии в Национальный день региона закончился сжиганием флага Испании в Барселоне. В городе шла демонстрация под девизом «Цель — независимость», в которой участвовали 600 тыс. человек.