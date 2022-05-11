Работников Запорожской АЭС уволили после участия в «Бессмертном полку»

Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Трое сотрудников Запорожской АЭС были уволены после участия в акции «Бессмертный полк» 9 мая. Об этом сообщили в украинской атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом».

Трое теперь уже бывших работников Запорожской АЭС могут осчастливить своим присутствием любое другое учреждение или организацию... С атомной станции участники устроенной оккупантами акции «Бессмертный полк» уволены. Соответствующие приказы подписал руководитель НАЭК «Энергоатом» Петр Котин, — сказано в Telegram-канале компании.

Запорожская АЭС является крупнейшей атомной электростанцией в Европе, она входит в структуру НАЭК «Энергоатом».

4 марта украинские националисты предприняли провокацию на Запорожской АЭС. Тогда мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинских диверсантов. В результате из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по военнослужащим Росгвардии был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия.