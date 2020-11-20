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Мир

Пять человек погибли при взрыве ракет в столице Афганистана

09:30, 21 ноября 2020 11
Фото: khaama/twitter.com

Пятеро мирных жителей стали жертвами взрыва ракет в различных частях центрального района Кабула, сообщили в Министерстве внутренних дел Афганистана.

Согласно данным ведомства, ранения получил 21 человек. В общей сложности по столице ударили 14 ракет, передаёт телеканал 1TV.

Ранее Tolo News сообщал, что в Кабуле прогремели два взрыва, в результате одного из них погиб сотрудник сил безопасности, ещё трое были ранены.

Как писал NEWS.ru, минимум восемь мирных жителей Афганистана погибли 8 ноября во время миномётного обстрела в одном из районов города Газни. Он является административным центром одноимённой провинции республики. Она находится в центре страны.

3 ноября при атаке на военную базу в Афганистане пострадали по меньшей мере 24 человека, в том числе военнослужащие. Инцидент произошёл в провинции Кундуз в районе Имам Шахиб. Согласно данным источников, рядом с базой взорвался заминированный автомобиль, после чего началась перестрелка между боевиками и военными.

За день до этого при атаке на университет в Кабуле пострадали по меньшей мере четыре человека, сообщили в Минздраве Афганистана. Согласно данным ведомства, в числе раненых преподаватель и студент.

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