Пять человек погибли при взрыве ракет в столице Афганистана

https://static.news.ru/photo/d96650de-2bc3-11eb-b21b-fa163e074e61_660.jpg Фото: khaama/twitter.com

Пятеро мирных жителей стали жертвами взрыва ракет в различных частях центрального района Кабула, сообщили в Министерстве внутренних дел Афганистана.

Согласно данным ведомства, ранения получил 21 человек. В общей сложности по столице ударили 14 ракет, передаёт телеканал 1TV.

Ранее Tolo News сообщал , что в Кабуле прогремели два взрыва, в результате одного из них погиб сотрудник сил безопасности, ещё трое были ранены.

Some of the wounded in this morning's rocket attacks in Kabul were taken to Emergency Hospital in Kabul.



Three people were killed, 11 more wounded in the rocket attacks, the Interior Affairs Ministry said. pic.twitter.com/ML2sUosLaW — TOLOnews (@TOLOnews) November 21, 2020

Как писал NEWS.ru, минимум восемь мирных жителей Афганистана погибли 8 ноября во время миномётного обстрела в одном из районов города Газни. Он является административным центром одноимённой провинции республики. Она находится в центре страны.

3 ноября при атаке на военную базу в Афганистане пострадали по меньшей мере 24 человека, в том числе военнослужащие. Инцидент произошёл в провинции Кундуз в районе Имам Шахиб. Согласно данным источников, рядом с базой взорвался заминированный автомобиль, после чего началась перестрелка между боевиками и военными.

За день до этого при атаке на университет в Кабуле пострадали по меньшей мере четыре человека, сообщили в Минздраве Афганистана. Согласно данным ведомства, в числе раненых преподаватель и студент.