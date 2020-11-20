Пять человек погибли при взрыве ракет в столице Афганистана

Как писал NEWS.ru, минимум восемь мирных жителей Афганистана погибли 8 ноября во время миномётного обстрела в одном из районов города Газни. Он является административным центром одноимённой провинции республики. Она находится в центре страны.
3 ноября при атаке на военную базу в Афганистане пострадали по меньшей мере 24 человека, в том числе военнослужащие. Инцидент произошёл в провинции Кундуз в районе Имам Шахиб. Согласно данным источников, рядом с базой взорвался заминированный автомобиль, после чего началась перестрелка между боевиками и военными.
За день до этого при атаке на университет в Кабуле пострадали по меньшей мере четыре человека, сообщили в Минздраве Афганистана. Согласно данным ведомства, в числе раненых преподаватель и студент.
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