Путин заявил о русофобии в Прибалтике: где еще в Европе притесняют россиян Политолог Трухачев: в Европе русофобии 500 лет, поэтому она никуда не денется

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что наши соотечественники сталкивались с русофобией и до того, как начались боевые действия на территории Украины. По его словам, в странах Прибалтики — Латвии, Литве и Эстонии — негативное отношение к русским встречалось гораздо чаще. В каких еще государствах не любят россиян, как их притесняют за рубежом и сохранятся ли русофобские настроения после завершения СВО, разбирался NEWS.ru.

Что Путин сказал о русофобии

4 декабря глава государства Владимир Путин заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, что неприязнь, с которой сталкиваются граждане России за рубежом, вряд ли можно назвать следствием специальной военной операции, которая началась в феврале 2022 года.

«Что такое русофобия, мы знаем, мы давно с этим столкнулись. Прежде всего, конечно, это все происходило на глазах у всего мира в странах Прибалтики задолго до СВО. СВО здесь совершенно ни при чем», — сказал президент.

Путин отметил, что некоторые государства пытаются воспользоваться спецоперацией на Украине, чтобы решить свои внутриполитические задачи. По мнению российского лидера, это их совершенно не красит.

Как добавил президент, если эти страны продолжат «по-свински» обращаться с россиянами, которые хотят жить на их территории, то вскоре столкнутся с таким же отношением. Он предупредил, что «счастье не придет в дом» к тем, кто проводит такую политику.

Путин также заявил, что международная правозащитная система деградирует. «В этих структурах не просто „не замечают“, но даже поощряют проявления русофобии, поддерживают те страны, которые торопятся занять первые места в этом позорном конкурсе русофобов», — подчеркнул президент.

Фото: Kremlin.ru Владимир Путин

Как притесняют россиян в Прибалтике

Антироссийские настроения в странах Прибалтики по традиции считаются довольно сильными. Как известно, в регионе регулярно проходят марши ультраправых, устраняют памятники советским воинам, власти запрещают вещание российских медиа, а политики «отменяют» русский язык.

К примеру, депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс заявлял, что на самом деле «нет никакой русской нации, а сам русский язык возник как диалект, когда монголо-татары пытались говорить по-украински». Власти страны добиваются запрета на преподавание русского языка даже в частных школах. В прошлом месяце эту инициативу поддержал Европейский суд по правам человека. Латвия, Эстония и Литва ввели запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.

Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев предположил, что Путин сделал акцент на странах Прибалтики, поскольку это бывшие советские республики.

«Также Путин выделил именно их за то, что в Прибалтике приняли форму узаконенных властями нацистские марши. Наконец, в Латвии и Эстонии открыто проводится политика ущемления прав русских и русскоязычных граждан», — сказал он NEWS.ru.

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press Митинги в Латвии

Русофобия для Западной и Центральной Европы давно стала стандартной практикой, считает Трухачев. По его мнению, антироссийские настроения не ослабнут там и после завершения СВО. «Это не временное явление. В Европе русофобии лет 500, поэтому она никуда не денется», — подчеркнул он.

Депутат Госдумы из комитета по безопасности Абдулхаким Гаджиев выразил мнение, что для государств Прибалтики русофобия стала едва ли не национальной идеей. «Это выражается в открытой форме с 1990-х годов, когда был принят ряд дискриминационных, абсолютно недемократичных законов в отношении именно русскоязычного населения», — подчеркнул он в беседе с NEWS.ru.

Как притесняют россиян в Польше

Русофобия в Польше имеет глубокие исторические корни: поляки считают, что когда-то именно Москва разрушила их суверенитет. В конце XVIII века польско-литовскую Речь Посполиту поделили между собой Российская империя, Австрия и Пруссия. Страна неоднократно пыталась вернуть независимость. Это удалось лишь после Первой мировой войны, но в конце 1940-х Польша хотя формально и стала независимой, фактически снова подпала под неофициальный контроль Москвы, став частью коммунистического блока.

После распада СССР в Польше началась масштабная кампания по сносу памятников и переименованию улиц, связанных с советским прошлым. За год до присоединения Крыма к России опрос Pew Research Center показал, что более 54% польских граждан негативно относятся к России. Год спустя эта цифра превысила 80%.

Как отметил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований профессор Николай Межевич, близость культур не всегда способствует примирению и иногда толкает к конкуренции, как это и получилось в данном случае.

«Могла бы существовать великая Польша от океана до океана, но оказалась великая Россия. Плюс мы с поляками прошли через серию военных конфликтов», — подчеркнул профессор в разговоре с NEWS.ru.

Фото: Christoph Schmidt/dpa/Global Look Press

После начала СВО польские власти запретили вещание московских телеканалов в стране, закрыли воздушное пространство для самолетов из РФ и начали постепенно конфисковывать недвижимость россиян. Политики в Варшаве даже призвали «отменить» русскую культуру, избавиться от русского мира как от «раковой опухоли».

«Так стало, уважаемые господа, что в контексте того страшного события, которым является кризис на Украине, Польша устанавливает здесь стандарты определенного рода. То, что ранее называлось русофобией, сегодня уже является мейнстримом», — отметил премьер Польши Матеуш Моравецкий.

Публицист Ян Энгельгардт в издании Mysl Polska по этому поводу отмечал: русофобия мешает полякам трезво оценивать геополитический расклад сил вокруг. По его словам, они «впитывают украинские нарративы и не пытаются понять истинные причины СВО».

Как в Чехии относятся к россиянам

До начала СВО российская пресса так описывала уровень русофобии в Чехии: в случае дипломатических кризисов местные власти сразу же начинали публично называть россиян оккупантами, требуя, чтобы они покинули страну. Как говорили местные жители, последние несколько десятков лет их учат со школы, что Кремль ведет опасную и коварную политику.

Фото: Dana Kesnerova/XinHua/Global Look Press Посольство России в Праге

С 24 февраля 2022 года русофобия стала еще заметнее. Посольство России в Праге предупреждало: вместе с антироссийскими настроениями в республике выросло количество правонарушений на этой почве.

«Практически ежедневно в чешских СМИ и соцсетях сообщается о притеснениях русскоговорящих в вузах, об ущемлении их прав, отказе в предоставлении услуг, в том числе медицинских, а также фактах вербальных и физических нападений», — отмечало дипведомство.

Нынешний президент Польши генерал Петр Павел смотрит на ситуацию через призму двойных стандартов. С одной стороны, он заявляет, что рост количества преступлений, совершенных украинцами, нельзя связывать с этнической принадлежностью. С другой, чешский лидер призывает правительство ввести тотальную слежку за россиянами и напоминает, как власти США интернировали японцев в концлагеря в период Второй мировой войны.

Как притесняют россиян в Великобритании

Еще одним европейским государством, в котором уровень неприязни к русским особенно высок, эксперты называют Великобританию. Неслучайно там наблюдается рост числа преступлений на почве русофобии. Посольство РФ в Лондоне было вынуждено обратиться к правительству с призывом прекратить поощрение ненависти по национальному признаку на территории королевства.

Английские СМИ со ссылкой на граждан РФ писали, что многие британцы начинают вести себя агрессивно, материться, драться, если слышат русский язык. Некоторым россиянам приходилось уезжать из Великобритании, так как они становились жертвами нападения или им угрожали расправой. По их словам, жалобы в правоохранительные органы не помогают, так как полиция в таких случаях бездействует.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин в марте заявил, что русофобия присутствует во всех сферах жизни королевства, в стране идет ежедневное промывание мозгов через СМИ, которые пишут о России лишь плохое.

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявлял в октябре, что уровень русофобии в Великобритании настолько высок, что ненависть ослепляет большинство местных граждан. По его мнению, Англия воспринимает себя как наследницу Британской империи, которая с XIX века испытывает «сильное желание сокрушить Россию».

Как считает Николай Межевич, русофобия в королевстве обусловлена историей, — в частности тем, что периоды сотрудничества России и Англии были короткими. По его мнению, после Первой и Второй мировых войн между странами каждый раз начинался период острой конфронтации.

«В мире никто никого в принципе никогда не любит. Бывает либо конкуренция, либо взаимовыгодное сотрудничество. Сейчас у британских элит по поводу действий Москвы преобладает ложное понимание своих коренных интересов», — заметил он в разговоре с NEWS.ru.

Снизится ли уровень русофобии после СВО

Причина высокого уровня русофобии в некоторых странах — целенаправленная политика Запада и, прежде всего, США, пояснил в беседе с NEWS.ru депутат Абдулхаким Гаджиев. По его мнению, еще со времен холодной войны Вашингтон создавал за границей множество организаций и институтов, главной задачей которых была дискредитация русских.

«От этой политики Штаты не отказываются и по сей день. Мнение жителей многих стран искусственно заменено на мнение США, отсюда и необоснованная ненависть к России и всему русскому», — утверждает парламентарий.

Читайте также:

Война Зеленского с Залужным: причина вражды, кто станет президентом

Полки глухих мышей: контуженные грызуны терроризируют ВСУ и ВС РФ в окопах

Закончится ли СВО в 2024 году: мнения Коца, Кадырова, Баранца, Коротченко