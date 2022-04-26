Офис Гутерриша: Путин согласен привлечь ООН к эвакуации людей с «Азовстали» Офис Гутерриша: Путин согласен привлечь ООН и Красный Крест к эвакуации людей с «Азовстали»

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Президент России Владимир Путин согласился на предложение привлечь Международный комитет Красного Креста и Организацию Объединённых Наций к эвакуации мирных граждан с завода «Азовсталь» в Мариуполе, сообщили в офисе генсека ООН Антониу Гутерриша, передаёт РИА Новости.

Также в ходе встречи в Москве Путин предложил этим организациям посмотреть, как содержатся украинские военнопленные в России.

Если есть желание посмотреть, уважаемый господин генеральный секретарь, и представителям Международного Красного Креста, представителям ООН, как они содержатся и где, как оказывается помощь раненым — пожалуйста, мы готовы такую возможность предоставить, — предложил российский лидер.

Ранее генсек ООН заявил, что ситуация с созданием гуманитарных коридоров на Украине не решается. Он предложил Москве и Киеву создать контактную группу, которая бы координировала действия сторон по этому вопросу. Гутерриш добавил, что для решения этой задачи могут быть привлечены ресурсы Международного комитета Красного Креста.

26 апреля в Москве состоялась встреча Путина с Гутерришем, в ходе которой была обсуждена ситуация на Украине, в том числе конкретно в Мариуполе и на металлургическом комбинате «Азовсталь». Эти переговоры стали первым контактом с начала спецоперации.