Путин обсудил с премьером Италии ситуацию в Афганистане

Российский президент Владимир Путин провёл телефонный разговор с председателем Совета министров Италии Марио Драги. Политики обсудили ситуацию в Афганистане, сообщила пресс-служба Кремля.

Основное внимание уделено положению дел в Афганистане. С обеих сторон акцентирована важность недопущения гуманитарной катастрофы, обеспечения безопасности жителей страны, — говорится в сообщении.

Путин и Драги также обсудили вопросы борьбы с наркоторговлей и распространением террористической угрозы из Афганистана.

Ранее заместитель главы МИД России Игорь Моргулов провёл встречу с американским послом Джоном Салливаном. Дипломаты обсудили ситуацию в Афганистане. За некоторое время до этого глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров пообщался с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу на тему ситуации в афганской республике. Стороны призвали ключевые национальные силы обеспечить безопасность и правопорядок в стране за короткие сроки.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск. Они находились в стране с 2001 года. Боевики запрещённого в России движения «Талибан» захватили крупные провинции страны. Они дошли до Кабула и взяли его без боя. Глава государства Ашраф Гани бежал из страны. Талибы намерены сформировать временное правительство.