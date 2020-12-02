Путин назначил нового посла России на Мадагаскаре

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на должность посла РФ в республике Мадагаскар Андрея Андреева.

Указ главы государства опубликован на официальном портале правовых актов. Согласно ещё одному документу Андреев по совместительству будет выполнять обязанности чрезвычайного и полномочного посла России в Союзе Коморских островов. Ранее обе должности занимал Станислав Ахмедов.

Андреев окончил Московский государственный институт международных отношений в 1978 году и сразу приступил к дипломатической работе. Он владеет арабским, французским и английским языками. С 1995 по 2005 год дипломат занимал различные должности в департаменте Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ. С июля 2005 по июль 2009 Андреев находился в должности посла России в Катаре, с 2009 по 2013 год он работал российским послом в Объединённых Арабских Эмиратах.

Ранее Путин подписал указы об освобождении Алексея Федотова от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Словакии и о назначении на эту должность Игоря Братчикова, передавал NEWS.ru.