«Прикрываются как живым щитом»: Путин о наёмниках и неонацистах на Украине

Президент России Владимир Путин заявил на заседании Совбеза РФ, что на Украине действуют иностранные наёмники, в том числе из стран Ближнего Востока. Неонацисты и националисты прикрываются мирными жителями как живым щитом. Они размещают военную технику в жилых кварталах городов.

Националистические и неонацистские формирования, а среди них есть и иностранные наёмники, в том числе и с Ближнего Востока, прикрываются мирными гражданами как живым щитом. Я уже говорил, есть абсолютно объективные данные, фотографии как они размещают тяжёлую военную технику в жилых кварталах городов, — сказал Путин.

По словам президента, неонацисты взяли в заложники иностранных граждан, в том числе тысячи студентов, которые проходили обучение на Украине. Более суток держали на железнодорожном вокзале в Харькове 3179 граждан Индии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. Глава украинского государства отметил, что только благодаря диалогу можно прекратить эскалацию. Он также призвал российские войска покинуть территорию Украины.

Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против РФ.