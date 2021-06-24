Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Карабахе

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств обсудили ситуацию в Карабахе. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Путин и Эрдоган позитивно оценили работу российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Карабахе. Турецкий лидер отметил усилия России по обеспечению реализации трёхсторонних договорённостей.

Кроме того, стороны обсудили несколько вопросов двустороннего сотрудничества и урегулирование ситуации в Сирии. Эрдоган поблагодарил Путина за поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В свою очередь, президент России рассказал об итогах встречи с президентом США Джо Байденом.

Условлено о продолжении личных контактов и совместной работы на других уровнях, — говорится в сообщении.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Главы государств обсудили ситуацию в Карабахе. Стороны уделили особое внимание активизации работы в трёхстороннем формате по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.