Пушков заявил, что «Спутник V» обошёл все мировые вакцины

https://static.news.ru/photo/ec626986-894f-11eb-8236-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что в ЕС и США начали «нервничать» по поводу высокой популярности российской вакцины от коронавируса «Спутник V», несмотря на все попытки его дискредитации.

Именно по причине высокой популярности «Спутника V» нервничают в Вашингтоне и Брюсселе. Одержимые идеей первенства, там планировали дискредитировать российскую вакцину и показать собственное лидерство в вакцинации, — говорится в Telegram-канале Пушкова.

По его словам, планы Запада не увенчались успехом — на фоне проблем с препаратами AstraZeneca и Pfizer российская вакцина «обрела большую популярность вопреки противодействию и попыткам её сдерживания со стороны США и евроатлантистов».

Как писал NEWS.ru, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель не исключила закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ФРГ, если не будет достигнуто общее решение по этому вопросу в ЕС. Также канцлер заявила, что хотела бы сделать инъекцию вакциной компании AstraZeneca.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц потребовал от Европейского агентства лекарственных средств (EMA) скорейшим образом зарегистрировать в Евросоюзе «Спутник V», если он отвечает требованиям безопасности. Чем больше вакцин, тем лучше — такого мнения придерживается политик. Когда журналисты спросили его, сможет ли Австрия получить для применения российский препарат, он ответил, что это вполне реально.