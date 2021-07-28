Пушков выявил ложь в ответе Зеленского на статью Путина

Член Совфеда Алексей Пушков отреагировал в Telegram на ответ президента Украины Владимира Зеленского, данный на статью российского лидера Владимира Путина о единстве русского и украинского народов.

Зеленский ранее выпустил видеообращение к украинцам по случаю Дня Крещения Киевской Руси и рекомендовал «двоюродным племянникам и очень дальним родственникам» не посягать на наследие этого древнего государства.

Пушков отметил , что Зеленский в своём видео «юлит и изворачивается», поскольку не имеет возможности доказать древность Украины.

Не было у Украины государственности до 20-го века. И древней земли такой не было. <...> Киевская Русь была, а не Украина, это и есть факт, — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что тезис Зеленского об исторической связи Украины и Крыма просто несостоятелен.

А уж Крым вообще никогда ни к чему украинскому отношения не имел. Даже идеологи украинского национализма на него не претендовали, — указал Пушков.

По его мнению, ответ Зеленского — это не более чем демагогия и увиливание от реальных вопросов, которые ставит история.

Ранее стало известно, что обещанный ответ Владимира Зеленского на статью Владимира Путина является провокацией. Об этом заявил политолог Андрей Кошкин. По словам эксперта, ролик Зеленского — это очередное провокационное выступление, которое напоминает ответ ученика, не выучившего урок по истории. Кошкин уверен, что цель ответа украинского лидера чисто политическая — извратить историю и ущемить Россию.