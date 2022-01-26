Пушков: вопрос о политическом признании Россией ЛНР и ДНР не стоит
Евгений Бугров
Евгений Бугров
02:11, 27 января 2022
Алексей ПушковФото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press
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Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что в настоящее время руководство России не рассматривает перспективу политического признания ДНР и ЛНР. Будущее самопровозглашённых республик зависит от того, сможет ли Москва выйти на переговоры с Западом, отметил он в беседе с изданием «Украина.ру».
Насколько я знаю, на текущий момент не стоит вопрос о политическом признании ДНР/ЛНР, — указал Пушков.
Он добавил, что обострение ситуации на юго-востоке Украины имеется, но говорить о начале крупномасштабной операции по «захвату Донбасса» со стороны ВСУ рано. По мнению Пушкова, Россия может задействовать военную составляющую лишь в случае прямых боевых действий Киева в регионе.
Не исключены провокации. Вот это очень опасно. Киев может попытаться приблизить адские санкции через крупную провокацию, это возможно, — допустил Пушков.
Ранее стало известно, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инициативу депутатов от КПРФ по признанию ДНР и ЛНР. Он заявил, что не считает возможным говорить что-то по этой теме до голосования по данному вопросу в Госдуме. Журналисты также поинтересовались позицией президента РФ Владимира Путина по данному обращению. На это Песков ответил, что пока ему «нечего добавить по этой теме».