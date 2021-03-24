Пушков рассказал об угрозах для американцев

https://static.news.ru/photo/1e333278-5694-11ea-b93b-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что американцам не следует бояться «российской угрозы». Так он отреагировал на результаты опроса Gallup.

Согласно опросу, 44% граждан США считают, что российская военная мощь представляет собой «первостепенную угрозу», 46% — «серьёзную, но не первостепенную».

Американцам надо бояться не Ирана или России, это придуманные угрозы, — отметил Пушков в своём Telegram-канале.

Сенатор считает, что основные угрозы для безопасности жителей США кроются в самом американском обществе. В частности, это расовая ненависть, разжигающие её активисты, а также «безумные» люди, владеющие огнестрельным оружием.

Ранее NEWS.ru сообщал, что угроза новой холодной войны существует из-за политики президента США Джо Байдена. Об этом заявил Алексей Пушков в интервью французскому обозревателю Кристиану Малару. Он добавил, что американской стороне следует двигаться в сторону продуктивного взаимодействия с Россией.