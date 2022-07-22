Пушков посоветовал Стивену Кингу заниматься «ужастиками», а не политикой

Фото: Nancy Kaszerman / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Сенатор РФ Алексей Пушков в своём Telegram-канале прокомментировал обещание американского фантаста Стивена Кинга пранкерам Вовану и Лексусу написать книгу про «жестоких русских». Парламентарий посоветовал писателю заниматься сочинением «ужастиков», а не политикой. Он при этом добавил, что автор и сам выглядит как персонаж из фильма ужасов.

Стивен Кинг выглядит здесь как персонаж из фильма ужасов. Лучше бы ему свои ужастики писать, чем политикой заниматься, — написал Пушков.

Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) ранее опубликовали интервью-розыгрыш с писателем, где представились президентом Владимиром Зеленским.

Американский писатель Стивен Кинг позже попытался откреститься от своих слов в ходе интервью о величии лидера и организатора украинского националистического движения Степана Бандеры. В своем Twitter автор романов сказал, что его интервью с российскими пранкерами Вованом и Лексусом — это «чушь». Пользователи Сети заявление писателя не оценили. Многие указали на то, что Кинг мог сказать, что не знает, кто такой Бандера, а не называть его великим человеком.