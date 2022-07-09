Пушков отметил одну странность в убийстве Абэ Пушков: охрана Абэ странным образом позволила убийце напасть с близкого расстояния

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

В момент убийства бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ действия его охраны были крайне странными. На этом аспекте заострил внимание российский сенатор Алексей Пушков. В своём Telegram-канале он написал, что возникло ощущение, будто Абэ и вовсе не охраняли.

Пушков подчеркнул, что нападавший смог подойти к политику практически вплотную.

Очень странная ситуация, когда убийца легко выстрелил с близкого расстояния. Словно и не охраняли вовсе или чисто формально, — написал сенатор.

Покушение на Абэ было совершено 8 июля около 11:30 по местному времени (05:30 мск) в городе Нара во время его уличного выступления в рамках предвыборной кампании. Злоумышленник выстрелил в него дважды со спины, в результате чего политик получил ранения в шею справа и в область груди слева. Абэ скончался в больнице. Ему было 67 лет.

Стрелком оказался бывший военнослужащий 41-летний Тэцуя Ямагами. Покушение он устроил с помощью самодельного огнестрельного оружия.

При обыске в доме подозреваемого полиция обнаружила ещё несколько единиц самодельного огнестрельного оружия и взрывчатку. Мужчина полностью признал свою вину, отметив, что ничего не имел против политических взглядов Абэ.