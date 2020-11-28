Пушков оценил риск войны США и Ирана из-за убитого учёного

https://static.news.ru/photo/d054fae4-31d7-11eb-9977-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский сенатор Алексей Пушков дал оценку прозвучавшей гипотезе о том, что убийство в Иране учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде, которого считают «отцом иранской ядерной программы», может спровоцировать войну.

По мнению члена Совета Федерации, Иран, скорее всего, не пойдёт на эскалацию из-за этого инцидента, так как преследует далеко идущие политические цели, которые могут быть не достигнуты.

Ответ Ирана на убийство Фахризаде вряд ли будет демонстративным. Тегеран заинтересован в возвращении США к соглашению о ядерной программе Ирана, — написал сенатор в своём Twitter.

По его мнению, организаторы покушения на учёного-физика намеревались добиться эскалации в отношениях США и Ирана и подорвать намерения Тегерана по соглашению о его ядерной программе.

Иран не даст повода для войны: именно этого ждут его враги, — полагает Пушков.

Как сообщал NEWS.ru, ранее глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв отметил, что убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде может быть поводом для начала боевых действий на Ближнем Востоке.

Президент Ирана Хасан Рухани, между тем, заявил, что в убийстве Фахризаде, руководившего организацией исследований и инноваций при Минобороны страны, виновен Израиль. Глава ИРИ отметил, что убитый учёный является мучеником, а его убийство демонстрирует отчаяние врагов Ирана и глубину их ненависти.

Напомним, иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит 27 ноября. Его имя связывали с созданием иранской ядерной программы. Фахризаде в прошлом служил в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР), занимал высокий пост в логистическом центре Министерства обороны Ирана, а также руководил Физическим исследовательским центром.