Пушков оценил обустройство Украиной границы с РФ

https://static.news.ru/photo/4e0007d4-adef-11eb-9d78-96000091f725_660.jpg Фото: dpsu.gov.ua

Член Совфеда Алексей Пушков отреагировал на слова главы Государственной пограничной службы Украины, генерала Сергея Дейнеко об обустройстве границы с Россией. Он в Twitter назвал работы продолжением дела бывшего украинского премьера Арсения Яценюка, за 100 млн гривен «соорудившего хлипкий заборчик и канавку».

Дейнеко ранее рассказал, что на обустройство границы с Россией потратили 2 млрд гривен (около $72 млн), а за всё время обустроено, в том числе, около 400 км противотанкового рва.

На 70 километров (??) колючей проволоки, 100 километров металлического заборчика и целых 400 километров рва уже потрачено более двух миллиардов гривен! Сколько из них разворовано — покрыто мраком. А толку — ноль, — говорится в сообщении сенатора.

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«Стену» Украина начала строить в мае 2015 года. В 2016 году было возбуждено уголовное дело о растрате выделенных на неё государственных средств. Были задержаны семь человек.

Ранее стало известно, что на Украине решили изменить проект «Стена», чтобы уменьшить себестоимость работ. Об этом заявил генерал Сергей Дейнеко. Он рассказал, что планируется сделать на границе. В частности, там обустраивают противотанковый ров, контрольно-следовую полосу, рокадную дорогу. Завершится всё созданием системы видеонаблюдения.