Вместо «стены» — ров: Украина сэкономила на обустройстве границы с РФ

https://static.news.ru/photo/cb650e38-ad98-11eb-bb09-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/yatsenyuk_ap

Глава государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко рассказал, как происходит обустройство на границе с Россией. Он отметил, что в ведомстве решили изменить проект «Стена», чтобы уменьшить себестоимость работ, передаёт РБК-Украина.

Когда же у нас начинался так называемый проект «Стена», то прогнозировалось, что стоимость его будет четыре миллиарда гривен (около 144 миллионов долларов). Затем она была уменьшена до 2,5 миллиарда (около 90 миллионов долларов), — сказал Дейнеко.

Он отметил, что на текущий день потрачено уже 2 млрд гривен. Формат работ было решено изменить. Таким образом, часть процедур по обустройству территории выполняются силами погранслужбы Украины.

Глава ведомства также рассказал, что планируется сделать на границе. В частности, там обустраивают противотанковый ров, контрольно-следовую полосу, рокадную дорогу. Завершится всё созданием системы видеонаблюдения.

То есть мы строим башни, на которые устанавливаем видеокамеры и тепловизоры, которые постоянно в формате 24/7 обеспечивают контроль за государственной границей, — уточнил Дейнеко.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия отвела вооружённые силы от границ Украины, однако там остаётся ещё много российских войск.