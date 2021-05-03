Пентагон: у границ Украины остаётся «много войск» РФ

https://static.news.ru/photo/1166c816-ac4c-11eb-a6ef-96000091f725_660.jpgДжон КирбиФото: Lisa Ferdinando/Dod/Keystone Press Agency/Global Look Press
Россия отвела вооружённые силы от границ Украины, однако там остаётся ещё много российских войск, заявил представитель Пентагона Джон Кирби. Об этом сообщает РИА Новости.
Там ещё много войск. <...> До сих пор неясно до конца, каковы были их намерения, — цитирует Кирби агентство.
Бывший президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук 23 апреля назвал добрым знаком отвод российских войск от границы Украины. Он заявил, что эскалация снижается.
Ранее стало известно, что читатели немецкого журнала Spiegel испугались присутствия российской армии на границе с Украиной. Пользователи Сети поспешили обвинить в происходящем Киев и Вашингтон. Один из комментаторов написал, что нельзя дать Украине втянуть Германию в войну.