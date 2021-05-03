Пентагон: у границ Украины остаётся «много войск» РФ

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Власти Бразилии не могут взять под контроль ситуацию с коронавирусом, из-за чего страна превращается в огромную «лабораторию» по созданию новых мутаций вируса. Об этом заявил профессор медицинского факультета Университета Сан-Паулу Доминго Альвес, передаёт РИА Новости.

У нас сложился «идеальный шторм», поскольку наряду с высоким уровнем инфицирования не существует санитарного контроля. Мы превратились в идеальную лабораторию. Уже известный список новых штаммов лишь вершина айсберга, их должно...