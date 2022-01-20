Пушков оценил карту Украины с российскими регионами

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал карту Украины с российскими и польскими территориями, которая висит в кабинете главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Политик раскритиковал подобный подход и удивился тому, что польские дипломаты никак на это не отреагировали. Он также выразил интерес к реакции госсекретаря Энтони Блинкена на эту карту. Об этом Пушков написал в своём Telegram-канале.

Трудно поверить, что патриотичные польские дипломаты до сих пор не видели эту «Фiзичну Мапу Украiни» в кабинете у Кулебы. До сих пор молчали. Опять промолчат? — задался вопросом сенатор.

На карте, которую Кулеба показывает Блинкену, в состав Украины включены Крым, Таганрог и Краснодарский край, а также польские территории. Фотографии опубликовал на своей странице в Twitter глава Госдепа США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой.

Ранее он назвал сложившуюся вокруг Украины ситуацию «кризисом с глобальными последствиями». По мнению госсекретаря, чтобы разрешить накопившиеся противоречия, требуется внимание мирового сообщества. Также американский политик полагает, что все проблемы вокруг Украины не будут решены на предстоящей встрече в Женеве с Лавровым.