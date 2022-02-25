Пушилин заявил, что служащие ВСУ начали сдаваться армии ДНР
Анна Акимова
Анна Акимова
10:51, 25 февраля 2022
Глава ДНР Денис ПушилинФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что что среди военнослужащих со стороны Украины есть те, кто сдался, передаёт РИА Новости. Он также сообщил, что среди военнослужащих ДНР минувшей ночью были погибшие и раненые.
К сожалению, должен констатировать: за эту ночь есть и раненые, и погибшие, — сказал Пушилин.
Он также отметил, что имеется ряд признаков изменения ситуации. По словам Пушилина, некоторые военнослужащие Украины сдаются армии ДНР. Кроме того, глава ДНР анонсировал отмену налогов и введение льготных кредитов на всей освобождённой территории.
Как заявил ранее замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, в ДНР идут бои по всей линии соприкосновения. Ополченцы наносят удары по позициям ВСУ.
В ночь на 24 февраля власти ДНР и ЛНР обратились к России за военной помощью с целью защиты от украинской агрессии. Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит.