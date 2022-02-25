Пушилин заявил, что служащие ВСУ начали сдаваться армии ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что что среди военнослужащих со стороны Украины есть те, кто сдался, передаёт РИА Новости. Он также сообщил, что среди военнослужащих ДНР минувшей ночью были погибшие и раненые.

К сожалению, должен констатировать: за эту ночь есть и раненые, и погибшие, — сказал Пушилин.

Он также отметил, что имеется ряд признаков изменения ситуации. По словам Пушилина, некоторые военнослужащие Украины сдаются армии ДНР. Кроме того, глава ДНР анонсировал отмену налогов и введение льготных кредитов на всей освобождённой территории.

Как заявил ранее замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, в ДНР идут бои по всей линии соприкосновения. Ополченцы наносят удары по позициям ВСУ.

В ночь на 24 февраля власти ДНР и ЛНР обратились к России за военной помощью с целью защиты от украинской агрессии. Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит.