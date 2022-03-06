Пушилин привёл доказательства подготовки нападения ВСУ на Крым и Донбасс

Крым и Донбасс могли быть атакованы Вооружёнными силами Украины 8 марта 2022 года, об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Кроме того, он отметил, что во время одной из операций была обнаружена маркированная карта Крыма с разведданными.

По данным нашей разведки и показаниям пленных, наступательная операция должна была начаться 8 марта текущего года. Факты указывают на то, что вторжение планировалось одновременно как на территорию республик Донбасса, так и в Российскую Федерацию — в Крым, — сказал Пушилин в ходе пресс-конференции.

Также глава ДНР продемонстрировал журналистам карту Крыма, где нанесены точки расположения войск.

Кроме того, по его словам, в штабе «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) был обнаружен ноутбук, содержащий разведданные о Донбассе и Крыме с маркировкой НАТО. Это является прямым доказательством помощи националистам со стороны Североатлантического альянса, заявил Пушилин.

Ранее Народная милиция ДНР сообщила, что боевики украинского нацбатальона «Азов» препятствуют мирным жителям покинуть Мариуполь. По её данным, боевики используют население города в качестве «живого щита».