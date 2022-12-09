Публицист: западные СМИ не смогут скрывать поддержку России в мире Публицист Новоселов: западные СМИ не смогут скрывать поддержку России в мире

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Западные СМИ не смогут скрывать поддержку России в мире, считает публицист Иван Новоселов. По его словам, западные издания пытаются «промыть мозги» населению, но поддержка Москвы в украинском конфликте растет. Эксперт убежден, что три четверти мира находятся на стороне России и «восхищаются ее отвагой» из-за того, что она бросила НАТО вызов, пишет «360».

Машина западных СМИ делает все возможное, чтобы промывать мозги населению Запада, да и остального мира. Отчасти это работает, но они просто не могут скрыть тот факт, что три четверти мира (по населению и территории) склоняются на сторону Москвы в этом конфликте, — уточнил Новоселов.

Публицист пояснил, что западные СМИ стараются выставить граждан России как «диких монстров», которые хотят «разрушить человеческую цивилизацию». Эксперт считает, что такой образ о России создается уже много веков. Он уточнил, что победа в информационной войне еще не близко, так как Москве нужно больше официальных и неофициальных каналов для связи с мировой аудиторией.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявил, что искренность африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку России, вызывает сомнения. Дипломат указал на то, что поддерживающие позицию Москвы жители Африки якобы «не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин». Он назвал шокирующим тот факт, что жители Мали вышли с плакатами в поддержку России.