Публицист из США ужаснулся советским портянкам

https://static.news.ru/photo/04876fda-b097-11ea-9d9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Pogontsev/Global Look Press

Американский публицист Калеб Ларсон с удивлением узнал, что в советской и российской армии солдаты вместо носков использовали портянки.

Как написал он в материале для The National Interest, портянки — это «отрезки вонючих тряпок», которые военнослужащие определённым образом наматывали себе на ноги. При этом он особо подчёркивает, что в армии США носки появились уже к концу Второй мировой войны. Для него также было неожиданным узнать о существовании летних и зимних портянок.

В тоже время Ларсон подчёркивает, что портянки не влияли на военную эффективность бойцов.

Комментаторы из русского сегмента Сети не остались равнодушны к его заявлению. Они отметили, что носки также «благоухают» как и портянки. Кроме того, по мнению пользователей, «носки в кирзе пойдут клочьями после первой же утренней пробежки».

Ранее сообщалось, что медики в Волгограде ходят в наволочках на головах. Как писал NEWS.ru, у приходящих на смену врачей из волгоградской больницы № 16, которая в период пандемии коронавируса работает как инфекционный госпиталь, нет специальной одежды. При этом не хватает даже косынок, поэтому медперсонал вынужден ходить в наволочках.