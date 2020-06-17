Публицист из США ужаснулся советским портянкам

Американский публицист Калеб Ларсон с удивлением узнал, что в советской и российской армии солдаты вместо носков использовали портянки.
Как
В тоже время Ларсон подчёркивает, что портянки не влияли на военную эффективность бойцов.
Комментаторы из русского сегмента Сети не остались равнодушны к его заявлению. Они отметили, что носки также «благоухают» как и портянки. Кроме того, по мнению пользователей, «носки в кирзе пойдут клочьями после первой же утренней пробежки».
Ранее сообщалось, что медики в Волгограде ходят в наволочках на головах. Как писал NEWS.ru, у приходящих на смену врачей из волгоградской больницы № 16, которая в период пандемии коронавируса работает как инфекционный госпиталь, нет специальной одежды. При этом не хватает даже косынок, поэтому медперсонал вынужден ходить в наволочках.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен