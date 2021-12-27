«Психология шпиона»: латвийский экс-генерал высказался о Путине

Президент РФ Владимир Путин — отличный стратег и играет по своим правилам, заявил латвийский генерал в отставке Раймондс Граубе, передаёт издание argumenti.ru. Он считает, что на Западе российского президента анализируют односторонне, через западные же категории, в то время как у него «мышление Петра I».

У него есть классическая психология шпиона. Стратегически он время от времени ошибается, но тактик, применяющий ситуацию, Путин выдающийся. Лабильность ситуации может быть позитивной в том смысле, что, может быть, он найдет какую-то возможность повернуть события так себе на пользу, что мог бы выйти с ощущением победителя, а не проигравшего, — сказал Граубе.

Он сослался на сравнение оксфордского профессора Джульена Линдли-Френча: западная дипломатия устроена как шахматы, в то время как Путин играет в покер. И он оценивает свой успех как правителя через расширение территории, считает Граубе.

Ты с ним по-прежнему играешь в шахматы, думаешь в этих категориях, ты воспитан и образован, как развивались принципы демократии Запада, и пытаешься обыграть его в рамках этой игры, но он блефует, прячет фигуры — играет в покер, — сказал отставной генерал.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал Путина начать бомбить Украину и некоторые европейские страны в ночь с 31 декабря на 1 января, когда «все там будут уже пьяные», чтобы напугать и наказать. Он заявил, что сам нанёс бы подобный удар, если бы занимал пост президента России.

Ранее Жириновский заявил, что Россия должна говорить с США с позиции силы. По мнению политика, Россия обладает огромными ресурсами, а Запад он назвал «немощным». Он добавил, что россияне живут в самой богатой, свободной и мощной стране. Он рассказал, что до пандемии все кинотеатры, театры, музеи, бани, магазины были переполнены, а на прилавках были все товары, которые производятся в мире.