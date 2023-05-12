Психолог назвал причины возникновения хронической усталости

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Хроническая усталость появляется из-за дисбаланса энергии, которую человек потратил, но не получил, заявил в беседе с NEWS.ru социальный психолог Алексей Рощин. Причем, по словам эксперта, появляется она не за один день, а в результате частого перенапряжения, а традиционные методы отдыха при этом не помогают.

Заболевание проявляется, когда человек видит необходимость решить какую-то проблему, но не может сделать это. Такое чувство появляется у ответственных, обремененных какой-то ситуацией людей, — отмечает психолог.

Кроме того, подчеркнул Рощин, синдром хронической усталости возникает, когда человек работает на нелюбимой работе, даже если она престижна и высокооплачиваема. По словам врача, человек тратит много ресурсов, они заканчиваются, но он сам не готов это признавать.

Ранее председатель Московского городского научного общества терапевтов доктор медицинских наук Павел Воробьев рассказал, что синдром хронической усталости может проявляться нарушением ритмов сердца, дыхания или регуляции артериального давления. По словам специалиста, несмотря на то что во всем мире этот синдром официально считается болезнью, в большинстве случаев российские врачи не признают такой диагноз.