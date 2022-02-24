Псаки заявила о готовности США принять беженцев с Украины

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в Вашингтоне готовы принять беженцев с Украины. При этом в США ожидают, что большая часть беженцев осядет в странах Европы, отметила она на брифинге, сообщает РИА Новости.

Мы готовы, но мы также ожидаем, что многие из них — если не большинство — пожелают отправиться в соседние страны, — подчеркнула представитель Белого дома.

Вопрос создания условий, которые необходимы для размещения беженцев с Украины, в Вашингтоне держат на контроле, обсуждая его с партнёрами в Европе, добавила Псаки.

Мы поддерживаем обсуждения с нашими союзниками на данную тему уже некоторое время, — заключила она.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в стране. Мобилизация будет проводиться в течение 90 суток, призывать будут и резервистов. Очерёдность и объёмы призыва определит Генштаб ВСУ. Украинское правительство должно для этого обеспечить финансирование.