Псаки намекнула на незаконность ввода ОДКБ в Казахстан

У Вашингтона есть вопросы относительно законности запроса Казахстана о развёртывании сил ОДКБ, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она отметила, что Белый дом внимательно следит за ситуацией. Прямую трансляцию пресс-брифинга вёл телеканал Fox News на YouTube.

Мы внимательно отслеживаем сообщения о том, что Организация Договора о коллективной безопасности направила свои Коллективные миротворческие силы в Казахстан. У нас есть вопросы о характере этого запроса Казахстана, о том, было ли это законным приглашением или нет. На данный момент мы не знаем этого, — рассказала Псаки.

При этом пресс-секретарь Белого дома призвала силы ОДКБ соблюдать обязательства в области прав человека в республике.

Ранее замглавы русской общины Азербайджана, политический аналитик Анастасия Лаврина заявила, что пришедшие из Афганистана террористы могли стать подстрекателями беспорядков в Казахстане. По её мнению, недавние события в Афганистане могли повлиять на ситуацию в Казахстане.

Под афганскими боевиками Лаврина подразумевает участников движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Она отметила, что после уступок со стороны властей по ряду требований людей на улицах Алма-Аты не стало меньше. По её словам, обстановка в стране — это хорошо спланированный извне вооружённый мятеж.