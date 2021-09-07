«Провал Киева»: аналитик оценил слова Зеленского об украинской разведке

Украинская разведка в ситуация с эвакуацией граждан этой страны из Афганистана ни при чём. Более того, эта ситуация стала одним из очевидных провалов и Киева, и Вашингтона. Об этом в интервью NEWS.ru заявил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович, оценивший слова президента Украины Владимира Зеленского, что их разведке «аплодирует весь мир».

Он напомнил, что украинских граждан долгое время не могли доставить даже до аэропорта Кабула. Украинские советники и сотрудники частных военных компаний, по его словам, были «интернированы» талибами (движение «Талибан» запрещено в России).

Более того, опасаясь расправы, они были вынуждены выдавать себя за россиян. Я не уверен, что даже после проведённой НАТО эвакуации они все смогли оттуда выехать, — сказал Мендкович.

Он признал, что никаких достижений украинской разведки в этом нет, как и до этого, она себя никак не проявляла — случались «исключительные провалы». Заявление же президента Украины Владимира Зеленского, что «весь мир аплодирует украинской разведке», является не более чем популистским ходом и желанием сегодня объединить афганскую тематику с профессиональным праздником разведчиков.

Ранее Зеленский заявил, что украинским разведчикам «аплодирует весь мир». Так он отметил действия военных по эвакуации украинских граждан из Афганистана. Также украинский лидер поздравил разведчиков с профессиональным праздником. Он обратил внимание на их «ключевую роль» в обеспечении национальной безопасности и защите государственных интересов Украины.