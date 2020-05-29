Противоборство США и КНР назвали главной чертой мира после пандемии

https://static.news.ru/photo/93aeb97c-a1b8-11ea-9dea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Главной отличительной чертой мира после пандемии коронавирусной инфекции станет противостояние Китая и США, заявил 29 мая верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что с учётом упомянутого противостояния Евросоюз будет обязан выработать с КНР линию отношений, которая соответствовала бы европейским интересам. Боррель подчеркнул, что невозможно сейчас обозначить Китай по отношению к Европе как союзника, конкурента или партнёра, ведь страна является ими всеми одновременно.

ЕС должен иметь открытый и широкий диалог с Китаем, в том числе по вопросам торговли и инвестиций. С КНР необходимо работать по выработке общих подходов к ключевым проблемам — проблеме климата, урегулированию конфликтов в разных уголках мира и проблемам прав человека, — приводит ТАСС слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Как отметил Боррель, именно в КНР сейчас производят примерно 60% выбросов углерода в масштабах планеты. Это значит, что без взаимодействия с китайской стороной политикам не решить проблемы изменения климата.

Как ранее писал NEWS.ru, возникновение новой биполярности — одна из самых опасных тенденций нашего времени. Особую угрозу она представляет для России, так как в рамках двойственной системы страна окажется в наиболее уязвимом положении. Об этом на «Примаковских чтениях» заявил руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов. Он отметил, что в «биполярном» мире полюсами станут КНР и США.