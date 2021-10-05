Противники вакцинации от COVID-19 напали на медсестёр в Гватемале

В Гватемале более 500 противников вакцинации от коронавирусной инфекции напали на медсестёр и уничтожили около 50 доз препарата. Антипрививочники также заблокировали дорогу и разгромили несколько машин на севере провинции Альта-Верапас. Об этом сообщает BBC News.

По данным Министерства здравоохранения Гватемалы, сотрудники медицинских учреждений подверглись словесным и физическим атакам со стороны противников вакцинации. Возмущённые люди препятствовали их работе, не давая делать прививки в течение семи часов.

Злоумышленники уничтожили несколько холодильников, в которых хранилась вакцина. Власти Гватемалы полагают, что общественное недовольство было спровоцировано из-за возникновения тяжёлых побочных эффектов после прививки у одного из жителей.

Ранее во Франции около трёх тысяч врачей, медсестёр и других сотрудников медучреждений временно отстранили от работы за отказ от вакцинации от коронавирусной инфекции. Это решение спровоцировало акции протеста в некоторых городах. Так, в Ницце на демонстрацию вышли 450 непривитых медиков. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран отметил, что введённые меры являются временными — до получения прививки.