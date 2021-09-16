Около 3000 врачей отстранили от работы во Франции за отказ от вакцинации

Во Франции около трёх тысяч врачей, медсестёр и других сотрудников медучреждений временно отстранили от работы за отказ от вакцинации от коронавирусной инфекции. Это решение спровоцировало акции протеста в некоторых городах. Так, в Ницце на демонстрацию вышли 450 непривитых медиков. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран отметил, что введённые меры являются временными, до получения прививки. Об этом сообщает телерадиокорпорация BBC.

Во Франции вступило в силу постановление, согласно которому вакцинация от COVID-19 является обязательной для всех медиков, пожарных и работников домов престарелых. Веран подчеркнул, что многие французы решили сделать прививку только после появления этого требования.

Тем временем французы протестуют уже не первую неделю. До этого граждане выходили на улицы, чтобы выступить против «паспортов здоровья» (так называемых санитарных пропусков). Речь идёт о документах, подтверждающих, что гражданин прошёл вакцинацию, получил отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус или уже переболел.

С 9 августа такой «паспорт» нужен французам для посещения ресторанов и кинотеатров. Кроме того, документ необходим для путешествий на самолётах и поездах дальнего следования. На прошлой неделе, по данным МВД Франции, на улицы в разных городах страны вышли более 140 тысяч граждан.