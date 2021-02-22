Протестующие в Ереване заблокировали здание полиции

https://static.news.ru/photo/ed006ffe-75f5-11eb-afbc-96000091f725_660.jpg Фото: Арам Нерсесян/РИА Новости

Тысячи сторонников оппозиционного «Движения за спасение родины» заблокировали в центре Еревана здание полиции Армении в ходе акции за отставку главы правительства республики Никола Пашиняна.

Протестующие призывают сотрудников правоохранительных органов переходить на сторону народа, а также требуют встречи с главой ведомства Ваге Казаряном.

Он должен ответить за все бесчинства, которые устроили его подчинённые, — цитирует ТАСС одного из инициаторов протестной акции Ишхана Сагателяна.

Митингующие скандируют антиправительственные лозунги и поют патриотические песни. В центр армянской столицы стянуты усиленные наряды полиции, но проведению митинга они не препятствуют.

Поводом для акций за отставку Пашиняна послужило подписание им вместе с президентом России Владимиром Путиным и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьера обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте.

Некоторое время назад кандидат на пост главы правительства республики Вазген Манукян призвал оппозицию быть готовой в любое время «с молниеносной быстротой восстанием взять власть». По его словам, к такому «плану Б» следует прибегнуть, если массовые протесты не заставят Пашиняна покинуть свой пост.

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов Армении задержали около 60 участников акции протеста у здания правительства республики. Протестующие пытались помешать Пашиняну попасть туда.