https://static.news.ru/photo/a5a8d8ec-1a2c-11ea-b5c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Участники украинской акции протеста разбили палаточный городок около здания офиса президента Украины Владимира Зеленского в центре Киева. Также рядом появилась сцена, на которой выступают музыканты.

Организаторы акции объявили о её бессрочности, в случае если Зеленский на саммите «нормандской четвёрки» «примет условия» президента РФ Владимира Путина, сообщает «Страна.ua».

Главным требованием участников протеста является недопущение подписания договорённостей, которые противоречат национальным интересам Украины.

Ранее NEWS.ru сообщал, что днём 8 декабря участники акции «Красные линии для Зеленского» в центре Киева подрались с полицией. Они попытались пронести бочку и сцену к офису президента Украины, чтобы провести ночной пикет, но силовики не дали им сделать этого. Инцидент произошёл после протестной акции. Полиция остановила демонстрантов, после чего началась потасовка.