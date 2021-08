Прослушивание рок-музыки в мире выросло на 15%

С начала года был зафиксирован рост прослушивания рок-музыки в мире на 15%. Как сообщает ТАСС, эти данные зафиксировал стриминговый сервис Spotify.

По данным Spotify, прослушивание рок-музыки с января 2021 года в целом по миру выросло на 15%, а самым популярным оказался рок 2010-х годов, — говорится в пресс-службе компании.

В Евровидении-2021 также победу одержала итальянская рок-группа Maneskin. После этого число прослушиваний песен коллектива увеличилось на 8000% по всему миру.

Подобный интерес к этому жанру музыки сопровождается и ростом прослушивания рок-плейлистов. Так, плейлист Songs We Rocked Out To с января 2021 года вырос на 166%, Full Volume — на 97%, а Rock Callejero — на 48%.

В пятёрку самых популярных рок-песен в России вошли «Кукла колдуна» и «Дурак и молния» группы «Король и Шут», «Я так соскучился» команды «Порнофильмы», «Танцы» в исполнении ssshhhiiittt!, а также Sweater Weather от The Neighbourhood.

Ранее стриминговый сервис Spotify подвёл музыкальные итоги лета и назвал самую популярную песню сезона. Лидером по прослушиваниям в России летом стал трек «Я в моменте» Эльдара Джарахова и Markul.