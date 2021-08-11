Производителя куклы Барби обвинили в расизме

Компанию Mattel обвинили в расизме после того, как она выпустила инклюзивную линейку кукол Барби, посвящённую летним Олимпийским играм в Токио, в которой не оказалось ни одной азиатки. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Как известно, в рамках инклюзивной коллекции Mattel разработала пять кукол, представляющих новые виды спорта, которые были добавлены к Олимпийским играм. Коллекция, которая стала официальной частью товаров Токио-2020, была первоначально выпущена в феврале прошлого года, однако производитель начал повторно продвигать линейку с началом старта Игр в прошлом месяце.

У каждой куклы новой коллекции свой оттенок кожи, цвет волос и форма тела. Однако, как заметили многие пользователи соцсетей, среди них нет ни одной представительницы азиатской культуры, учитывая, что сама Олимпиада проходила в Японии.

Это вызвало многочисленные недовольства среди пользователей, которые обвинили Mattel в расизме. Многие из них назвали отсутствие представительницы Азии «сокрушительным провалом» компании.

Где Барби-азиатка? Позор вам! Это же Токио, — возмутились пользователи.

Также некоторые из них пообещали, что больше никогда не будут покупать продукцию Барби своим детям.

Ранее американский блогер индийского происхождения заявил о неправильном наименовании известной индийской специи, что является проявлением расизма.