«Продажа Китаем оружия России — кошмар США»: чего Блинкен добился от Си Госсекретарь США заявил об обещании Китая не поставлять летальное оружие России. О чем еще договорились Вашингтон и Пекин — в материале NEWS.ru

Фото: Leah Millis/AP/TASS

Госсекретарь США Энтони Блинкен и председатель КНР Си Цзиньпин

Президент США Джо Байден заявил, что госсекретарь Энтони Блинкен проделал «чертовски хорошую работу» во время визита в Китай, который завершился неожиданной аудиенцией у главы КНР Си Цзиньпина. Стороны признали, что отношения между США и Китаем находятся на «исторически низком уровне». О чем договорились Вашингтон и Пекин, действительно ли китайцы пообещали не поставлять оружие Москве, как утверждает Блинкен, — в материале NEWS.ru.

Что еще сказал Байден про визит Блинкена в Пекин

«Здесь [в американо-китайских отношениях] мы находимся на правильном пути», — лаконично прокомментировал Джо Байден двухдневный визит своего госсекретаря в Пекин. Энтони Блинкен стал самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Китай за последние пять лет.

Нынешний визит госсекретаря был запланирован еще на февраль, однако сорвался из-за скандала — американцы сбили над Южной Каролиной некий летающий объект, заподозрив в нем китайский «шар-шпион».

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Как Блинкена принимали в Китае

Как отмечает Bloomberg, начало визита Блинкена разительно отличалось от торжественной заключительной части. «Пользователи соцсети Weibo — китайского аналога Twitter (заблокирован в РФ. — NEWS.ru) подметили, что американскую делегацию вместо красной ковровой дорожки встречали красные полосы на асфальте, а государственные СМИ Китая освещали приезд Блинкена полушепотом. Зато на следующий день он вошел в десятку самых обсуждаемых событий и собрал миллионы просмотров благодаря заявлениям Си Цзиньпина, который принял госсекретаря США», — подчеркнуло агентство.

Фото: Li Xueren/XinHua/Global Look Press Председатель КНР Си Цзиньпин принял госсекретаря США Энтони Блинкена 19 июня

Во время рабочей поездки Блинкена переговоры с лидером КНР не планировались. С одной стороны, решение Си Цзиньпина все-таки принять госсекретаря США стало «взломом протокола». С другой — именно этого все и ждали. СМИ опубликовали кадры, на которых китайский председатель и глава Госдепа беседуют за столом в Доме народных собраний на фоне картины с изображением идиллической сельской пасторали во всю стену. Их разговор длился всего 35 минут, но его назвали главной сенсацией поездки Блинкена.

«Если бы Си отказался встретиться с Блинкеном, это стало бы сигналом, что китайский лидер отказывается от дипломатического обмена, о котором договорился с Байденом прошлой осенью, — цитирует Politico старшего сотрудника отдела индо-тихоокеанских исследований Центра новой американской безопасности Джейкоба Стоукса. — Так что сам по себе факт, что встреча случилась, значит больше, нежели конкретные результаты».

О чем договорились и не договорились стороны

За день до встречи с Си Блинкен и его китайский коллега Цинь Ган общались семь с половиной часов, что стало рекордом. Кроме того, гостя из Вашингтона принял Ван И — экс-глава китайского МИД, который занимает должность куратора китайской внешней политики по линии ЦК Компартии.

Обе стороны признали, что отношения США и Китая настолько накалены, что требуют скорейшего «охлаждения и стабилизации». При этом тайваньский вопрос по-прежнему остается в центре разногласий. Глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что «компромисс по нему невозможен». В свою очередь Блинкен предостерег Пекин от «эскалации в регионе» и в Тайваньском проливе, а также напомнил, что США не собираются признавать независимость полуострова и по-прежнему придерживаются концепции «единого Китая».

Госсекретарь впервые прокомментировал китайский мирный план по Украине. «Мы будем рады, если Китай сыграет конструктивную роль на Украине на основе принципов Устава ООН», — заявил американский дипломат.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Работа реактивной системы залпового огня «Град» в зоне СВО

В каком контексте на переговорах упоминалась России

По итогам дипломатического марафона Блинкен объявил, что китайская сторона пообещала не поставлять России «летальное вооружение». «Хотя Соединенные Штаты не видят никаких признаков того, что китайское правительство решило направить России летальную помощь, они обеспокоены тем, что частные китайские компании будут предоставлять материалы и технологии, которые Москва могла бы использовать на Украине», — цитирует госсекретаря The New York Times.

Блинкен подчеркнул, что довел эту обеспокоенность до китайских чиновников и «призвал их быть бдительными». Ранее госсекретарь уже поднимал вопрос о летальном оружии в феврале этого года. Тогда китайское правительство все отрицало, при этом официальные лица республики не говорили ни о каких обещаниях.

«Продажа Китаем оружия России — страшный сон США. Они в него сильно верят и об этом говорят. Но это именно сон, который говорит о неосведомленности американцев о возможностях российского ВПК. Москва ни к кому не обращалась за военным вооружением и не собирается этого делать. А к Китаю обращаться совершенно бессмысленно, там в таком количестве никто не будет поставлять Москве оружие. Россия сама второй по масштабу экспортер вооружения. Это Китай покупает у нас оружие, никак не наоборот», — поделился мнением с NEWS.ru директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

«Зачем Пекину продавать оружие Москве? У нас своего хватает. У нас оружия чуть ли не больше, чем у всего ЕС», — считает востоковед Андрей Островский.

Фото: WU HAO/EPA/TASS Блинкен провел отдельную пресс-конференцию в Пекине

Что говорят эксперты о возможном альянсе США и КНР

«От того, смогут ли Китай и США поладить, зависит будущее и судьба человечества», — произнес Си Цзиньпин, принимая американского гостя.

Китаисты тут же вспомнили зеркальную речь президента США Барака Обамы, который в 2009 году назвал отношения между странами «определяющими для XXI века». Тогда глава Штатов предложил председателю КНР Ху Цзиньтао создать стратегический альянс, в том числе в сфере безопасности.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) китайская делегация была хотя и многочисленной, однако без представительства на самом высоком уровне, как в 2022 году. Тогда к участникам форума по видеосвязи обращался лично Си Цзиньпин. По мнению экспертов, на этот раз лидер КНР решил дистанцироваться от мероприятия в преддверии приезда американской делегации в надежде на некую сделку с Вашингтоном.

«Когда-то на форуме участвовал и Нарендра Моди, когда-то был Си, когда-то лидеры других стран. Конечно, они периодически появляются. Но это не значит, что они каждый год должны ехать туда как на работу, — считает Юрий Рогулев. — Никаких рисков сближения Китая и США сегодня не существует. Инициатором этого визита были США, а не Китай. Вашингтон заинтересован в некоторой степени восстановить диалог и коммуникации, чтобы защитить свою экономику. Не исключено, что после Блинкена с визитом в Пекин приедет министр финансов США».

По словам собеседника NEWS.ru, Китай — «страна специфическая, так как ведет осторожную политику». «Пекин в первую очередь защищает свои интересы и старается не делать ничего, что может навредить им. Для Китая США — курочка, несущая золотые яички. Профицит у Пекина в торговле с американцами — $200 млрд. При этом у Китая колоссальные инвестиции в США. Конечно, он будет стараться их сохранить. Зачем ему рубить сук, на котором он сидит?» — добавил Юрий Рогулев.

Фото: Wang Ye/XinHua/Global Look Press Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И (справа) и госсекретарь США Энтони Блинкен (слева)

«Единственное, что держит китайско-американские отношения, это бизнес и большой объем товарооборота, который составляет примерно $750 млрд. Эта встреча очень нужна была США, так как американский бизнес начал сильно давить на политиков», — подтвердил Андрей Островский.

Собеседники NEWS.ru признают: нынешние отношения между США и Китаем остаются слишком напряженными, так что ни о каких альянсах говорить не приходится. Они напомнили, что Пекин снова отверг возобновление контактов по военной линии (китайцы отклонили предложение США провести встречу министров обороны двух стран в начале июня. — NEWS.ru).

Как признал сам Блинкен на итоговой пресс-конференции в Пекине, США не надеются быстро устранить противоречия с КНР. «Ничего из этого не решается одним визитом, одной поездкой, одним разговором. Это [долгий] процесс», — заключил глава Госдепа.

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