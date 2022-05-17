Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил информацию российской стороны о том, что процесс переговоров между Украиной и Россией приостановлен, сообщило издание «РБК-Украина». По словам чиновника, диалог будет восстановлен и модерировать его будет уже Владимир Зеленский.

Сейчас он (переговорный процесс, - NEWS.ru) приостановлен, так как после стамбульского коммюнике какого-либо существенного продвижения вперёд нет… Но любая война все равно будет завершаться за столом переговоров и модерировать этот процесс, как мне кажется, будет господин Зеленский, — цитирует Подоляка издание.