Проблемы с коллективом: что омрачает июньский саммит НАТО

Подготовка к запланированному на 14 июня саммиту НАТО, в котором, как ожидается, примет участие президент США Джо Байден, оказалась омрачена чередой проблем, обнаживших кризис единства внутри Альянса. Вслед за скандалом из-за предполагаемого отказа Турции согласовывать жёсткое коллективное заявление в адрес белорусских властей прогремел другой, который коснулся давней истории вокруг сбора Данией разведданных о своих союзниках. «Контрольным выстрелом» стало решение не приглашать на встречу многолетних претендентов на членство в блоке, Грузию и Украину, формально — из-за нехватки времени.

Для того чтобы обсудить подготовку саммита, на 1 июня были назначены видеопереговоры министров иностранных дел и обороны стран — членов военного блока. Их встреча коснулась в том числе содержательных вопросов — ситуации вокруг посадки в Минске самолёта Ryanair, украинского кризиса, а также судьбы Афганистана после вывода оттуда иностранного контингента.

Накануне встречи генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал саммит 14 июня «ключевым моментом» для военного блока и коллективной безопасности. Как ожидается, на нём президенты и главы правительств должны будут одобрить концепцию «НАТО-2030».

В более конкурентном и непредсказуемом мире нам необходимо трансатлантическое единство. В связи с этим целью инициативы «НАТО-2030» станет подготовка нашего Альянса к будущему, — отметил генсек.

Однако единство — именно то, с чем военный блок в последнее время испытывает наиболее серьёзные проблемы.

Шпионаж по дружбе

В минувшие выходные ряд германских, датских и шведских СМИ опубликовали расследование, согласно которому восемь лет назад силовой аппарат Дании помогал Агентству национальной безопасности США шпионить за ключевыми европейскими политиками. Мишенью, по этим данным, был даже телефон канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Сам центр по сбору разведывательных данных находился рядом с Копенгагеном.

Ангела Меркель Andreas Gora /Global Look Press

История всплыла благодаря начатой в 2014 году проверке внутри Службы военной разведки Дании. Расследование, которое получило название Dunhammer, велось почти год. Его итоги были переданы руководству ведомства. Позже утечка информации привела к тому, что результаты проверки попали в руки руководству Министерства обороны Дании. На этом фоне ряд высокопоставленных представителей Службы военной разведки лишился своих должностей.

Серия публикаций во многом дополнила тот компромат, который в 2013 году удалось опубликовать экс-контрактору Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварду Сноудену. Тогда добытые им данные также открыли масштаб слежки АНБ за европейцами.

Сейчас соседи Дании требуют от неё объяснений, почему она действовала «как добровольный инструмент американской разведки». Примечательно, что в НАТО этот вопрос обсуждать отказались. Комментируя публикации, Столтенберг указал на то, что это вне компетенции Альянса и что «страны, вовлечённые в это досье, сейчас заняты установлением фактов».

Турецкая позиция

Удар по единству блока, как считают в европейских столицах, нанесла и позиция Турции в отношении Белоруссии. Попытки НАТО согласовать жёсткое заявление в адрес Минска в ответ на посадку самолёта Ryanair ранее натолкнулись на демарш турецких официальных лиц, которые, по сообщению западных СМИ, выступили против ряда формулировок, в том числе о необходимости усиления санкционного давления на белорусское руководство. Включение ситуации в РБ в повестку саммита НАТО обещает возвращение к вопросу о дальнейших санкционных мерах против Александра Лукашенко и его окружения.

В разговоре с NEWS.ru заведующий кафедрой международных отношений и политологии университета Кахраманмараш Сютчу Имам (Турция) Тогрул Исмаил пояснил, что Анкара внимательно следит за развитием ситуации на постсоветском пространстве и не хочет возникновения очередного фактора эскалации. Но это, в свою очередь, совсем не означает, что Турция поддерживает нарушение международных норм белорусскими властями.

Это связано с экономическими интересами Турции. Любое нагнетание обстановки наносит удар по экономике. Новые санкции против Белоруссии — это очередное препятствие на пути бизнеса и туристического сектора, тем более в условиях пандемии. Тогрул Исмаил заведующий кафедрой международных отношений и политологии университета Кахраманмараш Сютчу Имам (Турция) заведующий кафедрой международных отношений и политологии университета Кахраманмараш Сютчу Имам (Турция)

В то же время аналитик подчеркнул, что в экономическом плане преувеличивать значение белорусско-турецких отношений нельзя.

Саммит для своих

Не исключено, что на атмосферу саммита НАТО может повлиять и отказ руководства блока приглашать Грузию и Украину. Столтенберг объяснил это тем, что встреча 14 июня «будет короткой».

Возможно, в следующий раз будет выделено больше времени, чтобы пригласить партнёров, — пояснил генсек Альянса.

В прошлом военный блок часто приглашал украинских и грузинских лидеров на встречи с целью проведения двусторонних переговоров «на полях». В связи с этим нынешнее решение отказать Украине и Грузии в участии выглядит несколько экстраординарно.

На это успела обратить внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Немного напоминает родительское «нечего по двору шалберничать, иди уроки делать». Жаль, не упомянул Столтенберг минские договорённости и необходимость их выполнения Киевом. Это как раз то домашнее задание, которое давно пора выполнить, — отметила дипломат в Telegram.

Однако как комплекс этих проблем может отразиться на качестве переговоров на высшем уровне, предстоит узнать через две недели.