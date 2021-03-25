Проблема России в отсутствии идеологии: эксперт о «ментальных войнах» с США

https://static.news.ru/photo/25e28a20-8d4b-11eb-9cc3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Военный эксперт и политолог Игорь Коротченко в комментарии для NEWS.ru рассказал о главных проблемах России, которыми являются отсутствие национальной идеи, коррупция и социальное расслоение.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Минобороны заявили о начале «ментальной войны» между США и Россией. Однако Коротченко в своем предположении сообщил, что данного рода гибридные войны были всегда и так или иначе они заключаются в информационном влиянии.

При этом эксперт отмечает, что для того, чтобы в России не происходили изменения в общественных настроениях и сознаниях, необходимо, чтобы россияне верили в справедливость государства.

Можно сколько угодно рассуждать о различных вещах, но если олигархи отдельно и народ отдельно, будет нарастать пессимизм в обществе, который даст свои результаты в плане изменения идеологии. Поэтому государство должно предоставлять своим гражданам защиту и уверенность в своих справедливых целях, — рассуждает Коротченко.

По мнению военного эксперта, внутренние проблемы для россиян гораздо более актуальные, чем внешние.

Это социальное расслоение, недоверие к власти, коррупция, которая носит системный характер. А то, что США пользуется этим для того, чтобы влиять с идеологической точки зрения на население России ,— это было всегда. Это борьба идей, — заключил эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что Роскомнадзор подготовил приказ с требованием при регистрации в социальных сетях указывать номер паспорта, адрес проживания и другие данные.