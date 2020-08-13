Принц Гарри купил у российского банкира дом в ипотеку

https://static.news.ru/photo/8f81103e-dd81-11ea-8618-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nils Jorgensen/Global Look Press

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл приобрели у российского банкира Сергея Гришина особняк в округе Санта-Барбара (Калифорния, США). Покупка обошлась им почти в $15 млн. Большая часть этой суммы — $9,5 млн — была взята в ипотеку.

Дом расположен в престижном городе Монтесито. Его площадь составляет около полутора тысяч квадратных метров. Особняк вмещает девять спален, 16 ванных, тренажёрный зал, спа-комплекс, кинотеатр и игровую зону. Кроме того, на его территории находятся два гостевых дома, винный погреб, теннисный корт, гараж на пять автомобилей и чайный домик, сообщает Daily Mail.

Гришин владел домом с 2009 года. Некоторое время назад он выставил его на продажу за $34 млн, но позднее снизил цену более чем в два раза.

Принцу Гарри предстоит ежемесячно выплачивать $40 тысяч по кредиту, а также раз в год платить налог на недвижимость в размере $68 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что в Великобритании супруги жили в одной из загородных резиденций королевской семьи — Фрогмор-хаус. Она останется официальной резиденцией пары на время их визитов в Соединённое Королевство. При этом супруги должны будут выплатить в бюджет страны $3 млн, которые были потрачены на ремонт резиденции.