Герцог и герцогиня Сассекские, более известные как британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл, давно задумавшие переезд из Соединённого Королевства, похоже, нашли себе место для постоянного проживания. Как сообщил прессе официальный представитель четы, пара приобрела свой первый дом — в американском городе Санта-Барбара, штат Калифорния. Хотя супруги всё больше дистанцируются от королевской семьи Великобритании, у них остаются определённые обязательства перед ней, в том числе, финансовые.

Принц Гарри и Меган Маркл переехали в свой новый семейный дом ещё в июле текущего года, рассказал 12 августа представитель пары. «С момента прибытия они поселились в тихом уединении и надеются, что это решение встретит уважение со стороны как их соседей, так и всей (королевской) семьи», подчеркнул он.

Это первый случай, когда герцог и герцогиня Сассекские приобрели недвижимость. Находясь в Великобритании, они жили в одной из загородных резиденций королевской семьи — Фрогмор-хаус. После того, как пара решила сменить страну проживания, супруги некоторое время снимали особняк в канадском Ванкувере, а затем переехали в Лос-Анджелес, где арендовали жильё у популярного американского актёра и режиссёра Тайлера Перри в престижном районе Беверли-Хиллс.

Судя по всему, Калифорния пришлась Гарри и Меган по вкусу, и теперь они с сыном Арчи намерены постоянно проживать в Санта-Барбаре, одном из самых «люксовых» городов США, где среди их соседей значатся Опра Уинфри, Том Круз и многие другие знаменитости.

I-Images/Global Look Press

При этом Фрогмор-хаус останется официальной резиденцией пары на время их визитов в Великобританию. Однако у супругов, которые ещё 8 января этого года отказались от звания членов королевской семьи (решение вступило в силу 1 апреля, герцогские титулы сохранены за ними), остаются не только права, но и обязанности. В мае стало известно, что герцог и герцогиня начали выплачивать деньги британской казне — в рамках заранее утверждённого плана по возврату $3 млн из бюджетных средств, которые до этого были потрачены на ремонт резиденции. По данным The Mail on Sunday (воскресное издание популярной газеты The Daily Mail, с которым с прошлой осени судится Маркл), пара будет отчислять в бюджет Соединённого Королевства $21780 ежемесячно.

На этой неделе супруги в очередной раз оказались в центре общественного внимания — в связи с выходом новой биографической книги «Обретение свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи». Её авторами стали журналисты Омид Скоби и Кэролайн Дюран, которые давно общаются с британскими монаршими особами. Книга, поступившая в продажу 11 августа, охватывает период с первой встречи пары в 2016 году и до событий весны 2020-го, когда чета отказалась от звания членов королевской семьи. Специальных интервью для написания биографии Гарри и Меган не давали: авторы использовали те материалы, которые имелись в их распоряжении с прошлых бесед. Тем не менее, книга содержит множество фактов, о которых широкая общественность ранее не знала, — они, вероятно, заинтересуют тех, кто следит за личной жизнью пары. Так, в частности, в «Обретении свободы» описано первое свидание Гарри и Меган летом 2016 года: по словам авторов, молодые люди быстро нашли общий язык, выпивали (он — пиво, она — мартини) и разговаривали друг с другом непринуждённо, но настолько увлечённо, что забыли о закусках.

Paul Marriott/Global Look Press

Как указывается в книге, пара заранее знала пол своего будущего ребёнка и даже поделилась этой информацией с некоторыми близкими людьми. При этом, хотя широко распространена информация о том, что рожать Меган желала дома, на самом деле на последних месяцах беременности она точно решила делать это в больнице.

Авторы высказывают предположение, что их «Обретение свободы» расставит точки над i и положит конец досужим сплетням о жизни четы. Гарри и Меган, похоже, придерживаются подобного мнения, поскольку не стали критиковать выход книги. Вполне вероятно, что жизнь в Калифорнии, где и без них хватает звёзд, действительно окажется для уставшей от папарацци пары более спокойной, чем нахождение в Великобритании.