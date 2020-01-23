Герцог и герцогиня Сассекские будут самостоятельно оплачивать услуги охранников, если станут коммерчески успешными.
Источник издания The Telegraph
Платёжная модель будет похожа на ту, которую используют в случае с бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром. Политик часто путешествует по миру и в коммерческих поездках платит за свою охрану сам.
Как писал NEWS.ru, сейчас принц Гарри, Меган Маркл и их восьмимесячный сын Арчи находятся в Канаде. 18 января герцог и герцогиня Сассекские лишились титулов Их Высочеств и оказались должны правительству Великобритании 2,4 млн фунтов стерлингов за ремонт своей резиденции. Первое время финансовую поддержку паре будет оказывать отец Гарри принц Чарльз.
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