https://static.news.ru/photo/a3687dc6-3ddb-11ea-9486-fa163e074e61_660.jpg Меган Маркл и принц Гарри Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Герцог и герцогиня Сассекские будут самостоятельно оплачивать услуги охранников, если станут коммерчески успешными.

Источник издания The Telegraph утверждает , что принц Гарри и Меган Маркл в будущем намерены возмещать налогоплательщикам затраты, связанные с обеспечением безопасности в частных поездках пары, не имеющих отношения к британской королевской семье.

Платёжная модель будет похожа на ту, которую используют в случае с бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром. Политик часто путешествует по миру и в коммерческих поездках платит за свою охрану сам.

Как писал NEWS.ru, сейчас принц Гарри, Меган Маркл и их восьмимесячный сын Арчи находятся в Канаде. 18 января герцог и герцогиня Сассекские лишились титулов Их Высочеств и оказались должны правительству Великобритании 2,4 млн фунтов стерлингов за ремонт своей резиденции. Первое время финансовую поддержку паре будет оказывать отец Гарри принц Чарльз.