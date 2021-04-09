Принц Филипп не мог представить себя столетним

https://static.news.ru/photo/43f76c0a-99fe-11eb-9e44-96000091f725_660.jpg Фото: Annegret Hilse / SVEN SIMON/Global Look Press

Супруг британской королевы Елизаветы II принц Филипп считал, что нет ничего хуже, чем дожить до столетнего возраста. Об этом он заявил одному из британских изданий более 20 лет назад.

Я не могу представить ничего хуже. Части меня уже отваливаются, — цитирует его слова сайт Indy100.com.

Тогда здоровье принца серьёзно пошатнулось. Он лечился в нескольких больницах и в итоге ему была проведена операция на сердце.

Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский скончался 9 апреля в возрасте 99 лет, не дожив двух месяцев до столетнего юбилея. В браке с Елизаветой II он прожил более 70 лет. За это время в семье родились четверо детей — принцы Чарльз, Эндрю и Эдуард, а также принцесса Анна.

Королева назвала супруга «своей главной опорой», а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил неоценимый вклад принца в укрепление монархии.

Ранее NEWS.ru писал, что в Букингемском дворце раскрыли последнее желание принца Филиппа. Он хотел умереть в собственной постели дома, а не на больничной койке.