Прибывшие в КНР эксперты ВОЗ вышли с карантина

Прибывшие в Китай для расследования происхождения COVID-19 международные эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вышли с карантина, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань 14 января. Специалистов поместили на обязательный 14-дневный карантин.
Четырнадцатидневный карантин группы международных экспертов ВОЗ сегодня завершился, далее они продолжат работу с китайской стороной по сотрудничеству относительно происхождения вируса, — отметил Чжао Лицзянь, слова которого приводит РИА Новости.
Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 19 138 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Общее число заболевших в России с начала пандемии достигло 3 793 810.
Согласно данным оперштаба, количество активных случаев составляет 492 901.
Число выздоровевших за минувшие 24 часа увеличилось на 26 775 человек — до 3 229 258. Жертвами COVID-19 стали 575 человек, всего зарегистрирован 71 651 летальный исход.
Ранее NEWS.ru писал, что британский штамм COVID-19 зафиксирован уже в 70 странах, это на 10 стран больше, чем неделей ранее, следует из сообщения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).