Прибывшие в КНР эксперты ВОЗ вышли с карантина

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Прибывшие в Китай для расследования происхождения COVID-19 международные эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вышли с карантина, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань 14 января. Специалистов поместили на обязательный 14-дневный карантин.

Четырнадцатидневный карантин группы международных экспертов ВОЗ сегодня завершился, далее они продолжат работу с китайской стороной по сотрудничеству относительно происхождения вируса, — отметил Чжао Лицзянь, слова которого приводит РИА Новости.

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 19 138 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Общее число заболевших в России с начала пандемии достигло 3 793 810.

Согласно данным оперштаба, количество активных случаев составляет 492 901.

Число выздоровевших за минувшие 24 часа увеличилось на 26 775 человек — до 3 229 258. Жертвами COVID-19 стали 575 человек, всего зарегистрирован 71 651 летальный исход.

Ранее NEWS.ru писал, что британский штамм COVID-19 зафиксирован уже в 70 странах, это на 10 стран больше, чем неделей ранее, следует из сообщения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).