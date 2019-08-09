https://static.news.ru/photo/7f6d069c-bb51-11e9-8d57-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/sakondosakon

Попавший в аварию бензовоз взорвался на востоке Танзании, когда люди пытались выкачать из него топливо. В результате происшествия погибли по меньшей мере 57 человек.

Об этом сообщила полиция Танзании, пишет Associated Press .

Региональный комиссар полиции Стивен Кабве рассказал, что помимо погибших, многие жители города Морогоро, где произошёл взрыв, получили сильные ожоги.

По словам свидетелей, десятки людей собрались вокруг загоревшегося бензовоза, чтобы откачать топливо из цистерны.

В Восточной Африке не редки случаи гибели людей при краже топлива из цистерн. Так, в 2013 году аналогичный инцидент унёс жизни 29 человек на окраине угандийской столицы Кампалы.

Как ранее писал News.ru, в Танзании разбился легкомоторный самолёт. Перед катастрофой пилот успел сообщить о неполадке в двигателе.