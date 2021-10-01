Президент Туркмении рассказал о личном диалоге с Путиным

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов охарактеризовал личный диалог с российским лидером Владимиром Путиным как предельно доверительный, открытый и всегда предметный. По его словам, главы государств регулярно общаются по актуальным вопросам как в очном формате, так и по телефону. Об этом Бердымухамедов рассказал в интервью ТАСС.

Президент Туркмении напомнил, что познакомился с Путиным ещё будучи вице-премьером и сопровождал его во время одного из визитов. Это было в 2002 году.

Так что мы знакомы уже почти 20 лет, и у нас всегда честный, прямой и открытый диалог по всем вопросам, — признался Бердымухамедов.

Он добавил, что каждый раз чувствует со стороны Путина настрой на конструктивную совместную работу. Бердымухамедов поблагодарил российского лидера за неизменную поддержку Туркменистана на мировой арене. Политик считает, что сотрудничество Ашхабада и Москвы является всеобъемлющим, долгосрочным и не подвержено внешней конъюнктуре.

Гурбангулы Бердумыхамедов занимает пост президента Туркмении с 14 февраля 2007 года. Он известен своими эксцентричными поступками и высказываниями. Так, политик провёл конкурс по скоростному записыванию своих слов, открыл памятник золотой собаке, расстрелял бочки из пулемёта, а также заявил, что от коронавируса помогает корень солодки.