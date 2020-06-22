Президент Сербии объявил об «исторической» победе на выборах

https://static.news.ru/photo/42284910-b40a-11ea-8b33-fa163e074e61_660.jpg Александр Вучич Фото: Predrag Milosavljevic/Xinhua/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич объявил о неслыханной победе возглавляемой им Сербской прогрессивной партии на парламентских выборах. Глава государства заявил, что такой оглушительный успех «переживает впервые».

Выступление президента предварили фанфары, после чего члены партии начали скандировать: «Победа, победа!». По предварительным подсчётам, партия набрала свыше 2 млн голосов из 3,3 млн пришедших на выборы граждан. Победу Вучич назвал «самым большим доверием» народа.

Мы победили везде, даже там, где раньше проигрывали. Победили в Берлине, Нью-Йорке, в Москве мы набрали 57%, а в Сочи — 95%! — приводит слова главы Сербии ТАСС.

Президент поздравил всех с «чистой и честной» победой, уточнив, что данные из Косова и Метохии добавят голосов до 65%, плюсом будут 3% недействительных бюллетеней.

Вучич подытожил, что такая победа — следствие проводимой властями Сербии политики. Президент анонсировал приход к власти множества молодых политиков, пообещал повысить среднюю зарплату и призвал к совершению «перерождения Сербии».

Подсчёт голосов продолжается. на данный момент Сербская прогрессивная партия проходит в парламент с результатом 63,35%, Социалистическая партия Сербии — с 10,67%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экзитполы показали уверенную победу правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) на парламентских выборах в республике. Её лидер — президент Александр Вучич.