Президент Сальвадора продлил режим ЧС из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/e96e6950-9850-11ea-8b23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mauro Akiin Nassor/Global Look Press

Режим чрезвычайной ситуации в республике Сальвадор решили продлить на месяц из-за коронавирусной инфекции.

Президент Сальвадора Найиб Букеле первый раз ввёл режим ЧС 14 марта. Затем власти неоднократно продлевали его.

Президент республики Сальвадор вводит режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны, — следует из указа, опубликованного в Twitter главы государства.

Y para cerrar el debate, sobre si el Presidente de la RepÃºblica tiene o no la facultad de declarar ESTADO DE EMERGENCIA, les dejo el artÃ­culo 24 de la Ley de ProtecciÃ³n Civil, aprobada en el 2005, por (entre otros) los diputados de ARENA (varios de ellos aÃºn en la @AsambleaSV ): pic.twitter.com/irwbTPeON6 — Nayib Bukele (@nayibbukele) May 17, 2020

Букеле заявил, что в стране сохраняется угроза распространения COVID-19. Именно поэтому он решил продлить режим ЧС вопреки решению Законодательного собрания. По его словам, депутаты не явились на субботнее заседание для обсуждения продления действия меры, невзирая на призывы правительства. Это дало ему право принять решение самостоятельно.

Как писал NEWS.ru, режим ЧС введён 15 мая на острове Шикотан в Сахалинской области из-за первого случая инфицирования коронавирусом нового типа. По информации правительства области, заражённый — житель Дагестана, прибывший в регион для работы водолазом на судне «Байкал». Сахалинская область считается одним из самых эпидемиологически благоприятных регионов России: на Курильских островах до сих пор не было зафиксировано ни одного случая заражения. Шикотан в настоящее время заблокирован для въезда и выезда.